В Совфеде заявили о готовности России к санкциям против "Северного потока-2"

Первый зампред комитета Совета Федерации по иностранным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к возможным новым санкциям США против участников строительства "Северного потока-2". О высокой степени готовности новых ограничений сообщило издание Wall Street Journal.

Россия готова к возможным новым санкциям США, направленных против участников строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

"Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии", — заявил он.

Джабаров отметил, что США не стоит рассчитывать на остановку реализации проекта из-за санкций. По его словам, газопровод будет построен несмотря на ограничительные меры, и Соединенным Штатам не удастся повысить спрос на свой сжиженный газ. Джабаров напомнил, что Владимир Путин и Ангела Меркель в ходе встречи в субботу в очередной раз подчеркнули, что проект газопровода носит исключительно экономический характер.

"Любые американские санкции против проекта, если они будут введены, будут свидетельствовать о том, что США ими прикрываются, чтобы выдавить конкурентов с рынка, и занимаются недобросовестной конкуренцией", - подчеркнул сенатор.

Джабаров предположил, что введение ограничений будет иметь для США обратный эффект, и они только потеряют потенциальный рынок, как уже произошло с Китаем. После введения Вашингтоном пошлин на китайские товары, КНР выразила готовность закупать газ у России.

"Поэтому не думаю, что этих санкций стоит так сильно опасаться, как бы американцы ни стремились выкручивать участникам "Северного потока-2" руки", - заключил парламентарий.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что санкции против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" находится в высокой стадии проработки. По данным источников, ограничения могут быть введены в течение ближайших нескольких недель.