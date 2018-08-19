Украинский футболист ФНЛ объяснил свою реакцию на российский флаг

Украинский защитник ФК "Нижний Новгород" Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся в сторону российского флага во время исполнения гимна. Он подчеркнул, что в этом не было никакого неуважения к государственному символу.

Украинский защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив заявил, что уважает российский флаг. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте", - пояснил Федорив.

В субботу перед матчем седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги между ФК "Нижний Новгород" и ФК "Сочи" на стадионе Фишт Федорив не повернулся в сторону флага России во время исполнения гимна страны.