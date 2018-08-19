Следственный комитет раскрыл фигурантов дела о взятках в РКК "Энергия"

Следственный комитет России прокомментировал информацию о взяточничестве в РКК "Энергия". По данным СКР, задержаны заместитель гендиректора корпорации Алексей Белобородов и двое его подчиненным. Всем предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

По делу о взяточничестве в РКК "Энергия" задержаны замглавы корпорации и двое его подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчинённых. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в ближайшее время следователь выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в суд. Расследование дела ведется при содействии управления "П" ФСБ России.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России при содействии Роскосмоса выявил подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия". Источник сообщил, что задержанные являются высокопоставленными сотрудниками корпорации. Они уже дали признательные показания. В понедельник суд изберет для них меру пресечения.