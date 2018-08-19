На прощание с поэтом Зиновьевым не пришел ни один из исполнителей его хитов

В Центральном доме литераторов прощаются с Николаем Зиновьевым. Уникальный поэт-песенник ушёл из жизни 17 августа. Ему было 73 года. "Паромщик", "Дельтаплан", "А музыка звучит", "Казанова" – десятки произведений Николая Зиновьева стали хитами. Он писал для таких звёзд эстрады, как Алла Пугачёва, София Ротару, Валерий Леонтьев и Иосиф Кобзон.

Тихо, неспешно, без надрыва – прощание с Николаем Зиновьевым иным и быть не могло, отметил "ТВ Центр". Поэт-философ жил скромно, писал о вечном, так что сейчас он для многих как тот паромщик. Влюбленных много, он один. У переправы.

"Это был человек, искренний в своих мыслях, высказываниях. Он никогда не кривил душой. Поэтому каждая строчка его стихов идет от души и от неба", - рассказала вдова поэта Елена Борзова.

"Это просто талант. Талант в этой книге, талант в его песнях, которые поет народ. И многие не знают, что это написал Зиновьев. Думают, что народные песни. Это самая большая похвала для поэта", - отметила вице-президент Гильдии актеров кино Наталия Дрожжина.

О Зиновьеве, в отличие от его звездных коллег, редко писали, и уж тем более обсуждали какие бы то ни было подробности личной жизни. Сын режиссера и пианистки, закончив ПТУ, заочно поступил на филфак. Его стихи нравились абсолютно всем. И лирические, и патриотические. Чуть ли не единственные кадры выступления Николая Зиновьева – съемка дня рождения полувековой давности.

Он написал несколько поэтических сборников, пьесу, даже роман в стихах. Но прославили его песни – более двух сотен, для самых ярких исполнителей, на музыку самых лучших композиторов. Когда вышел в прокат фильм "Родня", Зиновьев написал стихи на главную музыкальную тему картины. Да такие глубокие, что привели в восторг и композитора Эдуарда Артемьева, и исполнителя Валерия Леонтьева.

"Нет такого концерта, чтоб из зала кто-то не крикнул – "Дельтаплан" давай. Песня действительно хороша. Стала и моей визитной карточкой, и маркой хорошей песни", - отметил Валерий Леонтьев.

Потом были "Казанова", "Светофор зеленый", "Красная стрела". Но самая известная родилась в 83-м. "Паромщик" оказался настолько популярен, что Пугачева с Леонтьевым до сих пор спорят, чей именно это хит. В выигрыше зритель. Эти стихи проникают в душу в любом исполнении.

Уход Зиновьева наверняка тяжело переживают Пугачева, Леонтьев, Ротару, а еще Малинин, Киркоров, Долина. Поэт писал много и для многих. Правда никто из известных исполнителей на прощание не пришел. Ограничились венками. Видимо, были очень заняты.

"Я не буду судить – это их проблемы. Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят", - сказал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

С начала двухтысячных Николай Зиновьев тяжело болел. Увы, болезнь Паркинсона неизлечима. Последние пять лет поэт не мог самостоятельно двигаться. Но его ум был по-прежнему ясен, а взгляд проницателен. Он знал, что его песни по-прежнему поют. И обязательно будут петь. Таким его и запомнят те, для кого он писал и жил.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Алексей Комаров, Максим Сидоренко, "ТВ Центр"