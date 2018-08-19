В Петербурге завершается Балтийская парусная неделя

Парусные регаты с участием спортсменов мирового уровня, фейерверк и водно-световое шоу. Всё это – Балтийская яхтенная неделя, которая завершится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Она считается одним из крупнейших событий в парусном спорте в России. В отличие от других соревнований, здесь зрители могут наблюдать за работой экипажей вблизи.

На борту марсельной шхуны "Леди Л" специальный дресс-код для леди, рассказал "ТВ Центр". Если девушка на шпильках – добро пожаловать босиком. Все для того, чтобы не испортить великолепную тиковую палубу.

"Это реплика не конкретной шхуны, а собирательный образ шхуны XIII века. Времен Екатерины, Ушакова – вот этот вот самое славное время", - рассказал конструктор судна Андрей Ахметов.

Яхтенная неделя в Петербурге – уникальная возможность побывать на такой шхуне, выучить пару старинных морских терминов. Самый замысловатый – ахтербакштагундерлиссельспирте – это фрагмент парусного вооружения, повторить так же трудно, как название исландского вулкана.

Балтийская яхтенная неделя посвящена 300-летию первого в России яхт-клуба. Он назывался "Невский флот", был создан здесь, в Петербурге, в 1718 году. Разумеется, Петром I.

На причале очереди людей с фотоаппаратами, на песчаном пляже – импровизированные зрительские трибуны. Рядом с дрейфующими деревянными парусниками в акватории Невы проходят захватывающие спортивные гонки. Среди современных яхт есть и совсем небольшие, осадка некоторых всего два метра. Это позволяет маневрировать почти у берега. Болельщикам без бинокля видно, как работает команда. В этом главное отличие этих соревнований от олимпийских гонок.

"Все соревнования парусные, которые проходят в олимпийских классах они не столь публичны, потому что проходят на горизонте. Где-то на горизонте ты видишь белые вымпелы, но ничего не понимаешь. А у нас все видно, есть комментатор, который рассказывает все, что происходит", - пояснил директор Национальной парусной лиги Федерации парусного спорта России Игорь Игнатов.

Главная цель этого красивого парусного праздника в Петербурге – возродить интерес к яхтенному спорту. Принято считать, что парусное судно – это привилегия обеспеченных людей. На самом деле, не совсем так, говорят опытные яхтсмены. Встать под парус может любой, и таких желающих в России все больше

"Если лет десять назад команда из Энгельса или Саранской области была в новинку, то сейчас уже очень много команд из тех регионов где, собственно говоря, и воды то толком нет, а команды спортсменов уже приезжают", - рассказал участник сборной команды парусных гонок "Москва – Санкт-Петербург" Борис Курченко.

Для большинства экипажей яхт это, конечно, не совсем спортивные соревнования, а, скорее, выход в свет – на других посмотреть и себя показать.

Водно-световое шоу, которое организаторы назвали "Балет парусов" – еще одно незабываемое впечатление для жителей и гостей города. Десятки белоснежных вымпелов на закате, подсвеченные золотом купола Исаакиевского собора. Основатель морской столицы страны, создатель Российского флота и вдохновитель яхтенного движения, император Петр Великий остался бы доволен.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург