Тяжелый вертолет Ми-26Т2В для ВКС России совершил первый полет

Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, созданный для ВКС России, совершил первый полет. В ближайшее время воздушное судно своим ходом прибудет в Московскую область для участия в форуме "Армия-2018".

Первый полет совершил тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, созданный для российских ВКС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Вертолетов России".

"На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" состоялся первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Оснащение войск этой модификацией вертолета предусмотрено программой вооружения на 2018-2027 годы. Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков выразил уверенность, что Ми-26Т2В будет востребован и за пределами России, в частности на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.

Воздушное судно в ближайшее время своим ходом прибудет в Подмосковье на форум "Армия-2018". Там вертолет будет представлен на статической экспозиции.

После выставки специалисты завода имени Миля приступят к предварительным летным испытаниям, по итогам которых машину передадут для испытаний военным. Первый полет модернизированного вертолета прошел успешно.

"Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны", - сказал глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.