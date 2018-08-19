Песков рассказал о возможности приезда Путина на свадьбу Шредера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина планов посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Владимир Путин не планирует посещать свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", - сказал он.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Путин может приехать на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Шредера невесты, гражданки Южной Кореи Ким Со Ён. Церемония запланирована на 5 октября. Она пройдет в отеле "Адлон" в Берлине.