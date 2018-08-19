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"Желтый" уровень опасности продлили в московском регионе до 20 августа

16:42
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

В московском регионе из-за риска возникновения пожаров продлили "желтый" уровень опасности до 20 августа.

В московском регионе до 20 августа продлили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России. 

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна из-за высокой пожароопасности", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 и 18 августа, в связи с опасностью возникновения пожаров и тумана. 

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