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В одной из больниц штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер

16:56
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

В медцентре Banner Desert Medical Center в штате Аризона о своей беременности объявили одновременно 16 медсестер. Фото с будущими мамами опубликовала в своем Facebook сотрудница больницы Эшли Адкинс, которая также ждет ребенка.

Одновременно 16 медсестер больницы Banner Desert Medical Center в штате Аризона сообщили о своей беременности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сотрудница медцентра Эшли Адкинс.

"Родить мы все должны в период с октября по январь. Этим детям очень повезло с их замечательными мамами-медсестрами", - написала Эшли, которая также ждет ребенка.

По данным "РИА Новости", массовый декрет медсестры устраивать не собираются. На следующей неделе они организуют общий baby shower – вечеринку, на которой будущие мамы объявляют пол ребенка и принимают подарки. Продолжительность отпуска по уходу за ребенком в штате Аризона – 12 недель.

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Беременные медсестры больницы Banner Desert Medical Center
Беременные медсестры больницы Banner Desert Medical Center
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