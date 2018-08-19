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Собянин пригласил москвичей на выставку "Находки моей улицы"

17:52
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города на выставку "Находки моей улицы", где собраны исторические предметы, найденные в ходе благоустройства улиц.

В Музее Москвы открылась выставка исторических артефактов, найденный во время благоустройства города. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

"МузейМосквы открыл небольшую выставку исторических предметов, найденных во время благоустройства улиц. Среди них клад монет, керамика, отлично сохранившиеся сапоги - вещи, которые дополняют наше представление об истории столицы",  - написал он.

По словам Собянина, выставка будет работать до 17 октября 2018 года.

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