Собянин пригласил москвичей на выставку "Находки моей улицы"

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города на выставку "Находки моей улицы", где собраны исторические предметы, найденные в ходе благоустройства улиц.

В Музее Москвы открылась выставка исторических артефактов, найденный во время благоустройства города. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"МузейМосквы открыл небольшую выставку исторических предметов, найденных во время благоустройства улиц. Среди них клад монет, керамика, отлично сохранившиеся сапоги - вещи, которые дополняют наше представление об истории столицы", - написал он.

По словам Собянина, выставка будет работать до 17 октября 2018 года.