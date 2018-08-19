США опасаются вмешательства в выборы со стороны Ирана и КНДР

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон опасается вмешательства Китая, КНДР и Ирана в выборы 2018 года. Помимо этого, у Соединенных Штатов сохраняются опасения по поводу России.

США опасаются вмешательства Ирана, Китая и КНДР в выборы 2018 года. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Он отметил, что США по-прежнему опасаются российского вмешательства в выборы, однако такая опасность существует также и со стороны других стран.

"Я могу сказать утвердительно, что есть достаточная озабоченность в части безопасности по поводу вмешательства Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи, и мы предпринимали усилия, чтобы это предотвратить. В контексте выборов 2018 года это те четыре страны, по поводу которых мы больше всего озабочены", - сказал он.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США ряд политиков заявил, что Россия оказала влияние на результат голосования. Расследование по этому поводу начали комитеты палаты представителей и сената США, а также независимый спецпрокурор Роберт Мюллер. Доказательств "российского вмешательства" никто из них до сих пор не предоставил.