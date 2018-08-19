На станции "Лось" Ярославского направления на крыше электрички нашли тело подростка

Рядом со станцией "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги нашли тело человека. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Тело человека нашли на крыше электрички вблизи станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Близ станции "Лось" Ярославского направления МЖД на крыше электропоезда найден человек без признаков жизни", - сказал он.

По словам источника, для извлечения тела железнодорожникам пришлось отключать линию электропередачи. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщили "РИА Новости" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, тело подростка нашли на крыше электрички "Фрязино - Москва". У погибшего нашли следы электротравмы.

"Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего "зацепера" на станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги", - сообщили в транспортном управлении СКР.