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Контракт на поставку Су-57 российской армии будет подписан до конца лета

19:24
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что контракт с Минобороны на поставку истребителей пятого поколения Су-57 российской армии будет подписан до конца лета, на форуме "Патриот".

До конца лета Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация подпишут контракт на поставку российской армии истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главу ОАК Юрия Слюсаря. 

"Всего у нас запланирована закупка порядка 12 машин", - сказал он.

По его словам, контракт должен быть подписан на форуме "Патриот", и это станет "знаковым событием". Стоимости истребителей будет выше, чем у самолетов предыдущего поколения. В то же время, Су-57 будут значительно дешевле западных аналогов.

В июле начальник Липецкого авиацентра Юрий Сушков сообщил, что его центр одним из первых в армии получит новые истребители. Специалисты уже прошли переобучение для работы с Су-57. Министр обороны России Сергей Шойгу в феврале заявил, что два истребителя пятого поколения в течение двух суток выполняли в Сирии программу испытаний.

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