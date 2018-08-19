В Египте обнародовали первые подробности о найденном в июле саркофаге

Министерство по делам древностей Египта обнародовало предварительные результаты исследования скелетов из древнеегипетского саркофага, который был найден в Александрии в июле.

Обнародованы первые результаты исследования скелетов из "черного саркофага", найденного в египетской Александрии в июле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

По словам профессора Мустафы Вазири, первые результаты говорят о том, что останки в саркофаге принадлежат двум мужчинам и женщине. Степень их родства пока не установлены, однако они были захоронены один на другом, в связи с чем предполагается, что они являлись членами одной семьи.

"В саркофаге погребены женщина в возрасте 20-25 лет и ростом 160-164 сантиметра, мужчина 35-39 лет ростом 160-165,5 сантиметра, третий скелет также принадлежит мужчине 40-44 лет ростом 179-184,5 сантиметра", - рассказала глава департамента древностей Нижнего Египта Надя Хейдер.

По ее словам, на одном из черепов было обнаружено отверстие шириной 1,7 сантиметра. Ученые полагают, что человек жил с этим отверстием продолжительное время, что может свидетельствовать о том, что это следы операции, в ходе которой ему сверлили череп.

"Такие операции считаются древнейшими в мире, о них было известно еще в доисторическую эпоху, но в Древнем Египте их проводили крайне редко. Нам известно всего несколько таких случаев", - отметила директор департамента по изучению останков Зейнаб Хашиш.

Внутри костей скелетов также были обнаружены золотые пластины, предназначение которых ученые пока не выяснили. Местные СМИ уже окрестили их "чипами". В настоящее время пластины уже извлечены, и их изучают.

Несмотря на проведенный антропологический анализ, возраст захоронения ученые обнародовать не спешат. По данным министерства по делам древностей, исследователям предстоит провести ДНК-анализ и компьютерную томографию костей, чтобы составить более подробную картину.

В то же время, профессор Вазири успокоил всех по поводу таинственной красной жидкости, в которой буквально плавали найденные останки. По его словам, это, по всей видимости, сточные воды, которые перемешались с содержимым тел, а также растворили в себе материалы, в которые скелеты были завернуты. В настоящее время проводятся анализы этой жидкости, чтобы определить ее состав.