Крупное ДТП произошло на улице Большая Татарская в центре Москвы

На улице Большая Татарская в центре Москвы произошло крупное ДТП. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с машиной такси. Повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.

В результате столкновения легкового автомобиля и такси на Большой Татарской улице в центре Москвы повреждения получили еще не менее пяти автомобилей. Об этом сообщил TVC.ru с места происшествия.

Автомобили столкнулись лоб в лоб. Как сообщили очевидцы, в легковом автомобиле находились молодые люди в нетрезвом состоянии. Кроме того, свидетели происшествия рассказали, что в багажнике одного из автомобилей находился человек.

В результате аварии погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели и несколько машин скорой помощи.