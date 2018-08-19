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Крупное ДТП произошло на улице Большая Татарская в центре Москвы

20:58
  • воскресенье
  • 19 августа 2018

На улице Большая Татарская в центре Москвы произошло крупное ДТП. Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с машиной такси. Повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.

В результате столкновения легкового автомобиля и такси на Большой Татарской улице в центре Москвы повреждения получили еще не менее пяти автомобилей. Об этом сообщил TVC.ru с места происшествия.

Автомобили столкнулись лоб в лоб. Как сообщили очевидцы, в легковом автомобиле находились молодые люди в нетрезвом состоянии. Кроме того, свидетели происшествия рассказали, что в багажнике одного из автомобилей находился человек. 

В результате аварии погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают спасатели и несколько машин скорой помощи. 

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ДТП на улице Большая Татарская в центре Москвы
ДТП на улице Большая Татарская в центре Москвы
ДТП на улице Большая Татарская в центре Москвы
ДТП на улице Большая Татарская в центре Москвы
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