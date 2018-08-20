Встреча Болтона и Патрушева состоится 23 августа

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном 23 августа. Одной из главных тем беседы станет ситуация в Сирии. Стороны намерены выработать систему для продуктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

В интервью ABC News советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится 23 августа. Слова Болтона приводит "Интерфакс".

"Я обсудил это с главой Пентагона Мэттисом и с госсекретарём Помпео, и мы согласились, что можно в четверг рассмотреть широкий спектр вопросов, по которым у Вашингтона с Москвой может сложиться диалог", - отметил советник.

Он также добавил, что главной целью встречи будет планирование рабочей системы для такого рода диалога.

По словам Болтона, обсуждаться будет, в частности, ситуация в Сирии. Речь, среди прочего, пойдет о гуманитарной ситуации в САР и влиянии на положение вещей там Ирана.

Ранее пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин подтвердил подготовку встречи Патрушева и Болтона. Тогда уточнялось, что переговоры состоятся в Женеве.