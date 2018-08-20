ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Встреча Болтона и Патрушева состоится 23 августа

07:08
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретится с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном 23 августа. Одной из главных тем беседы станет ситуация в Сирии. Стороны намерены выработать систему для продуктивного диалога между Москвой и Вашингтоном.

В интервью ABC News советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится 23 августа. Слова Болтона приводит "Интерфакс".

"Я обсудил это с главой Пентагона Мэттисом и с госсекретарём Помпео, и мы согласились, что можно в четверг рассмотреть широкий спектр вопросов, по которым у Вашингтона с Москвой может сложиться диалог", - отметил советник.

Он также добавил, что главной целью встречи будет планирование рабочей системы для такого рода диалога.

По словам Болтона, обсуждаться будет, в частности, ситуация в Сирии. Речь, среди прочего, пойдет о гуманитарной ситуации в САР и влиянии на положение вещей там Ирана.

Ранее пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин подтвердил подготовку встречи Патрушева и Болтона. Тогда уточнялось, что переговоры состоятся в Женеве.

Читайте также:
Главное сегодня
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100