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В России вступили в силу единые минимальные цены на водку

07:22
  • понедельник
  • 20 августа 2018

На территории России установили единые минимальные цены на "слабую" (37 градусов) и "крепкую" (40 градусов) водку на уровне 205 рублей за 0,5 литра. Документ был зарегистрирован Минюстом в июле, теперь же вступил в силу приказ Минфина.

В России отныне действуют единые минимальные цены на водку, сообщает "Газета.ру".

Речь идет о "слабой" и "крепкой" водке - их крепость варьируется от 37 до 40 градусов. Минимальная розничная цена закреплена на уровне 205 рублей за 0,5 литра соответствующей продукции. 

Документ, устанавливающий подобные нормативы, был зарегистрирован Министерством юстиции в июле, и сейчас, спустя 45 дней, приказ Министерства финансов официально вступил в силу.

4 июля Государственная дума в первом чтении отклонила законопроект о запрете на розничную продажу спиртного не достигшим 21 года лицам. Против документа выступили правительство и комитет нижней палаты парламента по экономической политике. Отказ обосновывается статьей 60 Конституции, а также потенциальной опасностью роста теневого сегмента производства.

13 августа сообщалось, что правительство может включить алкогольную продукцию в систему tax free, которая начнет действовать по всей России с 2019 года. Минпромторг намерен обсудить вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время.

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