В Кремле не ждут визита Ким Чен Ына на ВЭФ-2018

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Ким Чен Ын, скорее всего, не сможет посетить Восточный экономический форум, так как на время его проведения выпадает межкорейский саммит. При этом приглашение для лидера КНДР нанести визит в Россию остается открытым, так что будут прорабатываться другие варианты.

На время проведения во Владивостоке Восточного экономического форума выпадает межкорейский саммит, так что лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятнее всего, не сможет присутствовать на ВЭФ. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут "Известия".

"Исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын", - отметил Ушаков, добавив, что приглашение для Ким Чен Ына посетить Россию остается открытым и подтверждалось оно неоднократно.

Помощник президента России также подчеркнул, что "будут прорабатываться другие варианты визита".

19 июля посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что свое участие в ВЭФ-2018 подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Ранее это же сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. Туда съедутся главы государств, иностранные инвесторы и представители бизнеса.

17 августа Ким Чен Ын заявил, что санкции против КНДР являются "разбойническими" и призванными "задушить корейский народ". Северокорейский лидер добавил, что кампания по строительству прибрежного туристического района Вонсан-Калма стала "решительным противостоянием враждебным силам".