В Иране заявили о перечеркнутом США "огромном прогрессе" в сделке по атому

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил "огромный прогресс" в ядерной сделке, который, по его словам, был перечеркнул Вашингтоном, когда тот вышел из СВПД. В связи с этим руководитель иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что переговоры между его страной и США лишены всякого смысла.

Встреча президентов Ирана и Соединенных Штатов Хасана Роухани и Дональда Трампа не имеет смысла после выхода США из ядерной сделки, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его слова приводит "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

"Соглашение было для нас лакмусовой бумажкой - можем мы доверять США или нет", - отметил глава иранского МИД, добавив, что Вашингтон, выйдя из СВПД, перечеркнул "огромный прогресс" в переговорах по атому.

Днем ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон опасается вмешательства Китая, КНДР и Ирана в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года.

Вместе с тем в Тегеране о бесперспективности диалога со Штатами говорят уже не в первый раз. Так, 13 августа руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не собирается ни воевать с США, ни вести с Вашингтоном переговоры. До этого президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что после восстановления американских санкций обсуждать что-то с американским лидером Дональдом Трампом бессмысленно.

Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном и восстановили масштабные санкции против этой страны. Вместе с тем государственный секретарь Майк Помпео выразил надежду на то, что однажды Вашингтон заключит с Ираном новое соглашение.