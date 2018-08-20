В России могут ввести оплату покупок с помощью электронной почты

В России с 2019 года введут возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью адреса электронной почты, пишут "Известия". Клиенты должны будут скачать специальное приложение и привязать к электронному почтовому ящику данные своей карты. Разработкой приложения занимается ассоциация "Финтех".

С 2019 года жители России могут получить возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью адреса электронной почты, пишут "Известия" со ссылкой на близкий к Центробанку источник.

Отмечается, что все российские интернет-площадки для торговли будут интегрированы с платформой быстрых платежей. Клиенты должны будут скачать специальное приложение и привязать данные своей карты к электронному почтовому ящику.

Разработкой приложения занимается ассоциация "Финтех". Ее эксперты намерены полностью защитить свою систему от возможных хакерских атак.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в сети с 2019 года. Документ в правительство на одобрение внес первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

13 августа стало известно, что за первое полугодие 2018-го в Москве темпы роста интернет-торговли увеличились более чем на 35 процентов. Суммарный оборот предприятий онлайн-торговли столицы за этот срок составил 74 миллиарда рублей.