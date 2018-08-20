В Восточной Гуте начали восстанавливать систему водоснабжения

Сирийские беженцы продолжают массово возвращаться на родину. В Восточной Гуте полным ходом восстанавливается инфраструктура. В городе Ялда впервые за семь лет начали ремонт водопровода. Жителям российские военные привезли очередную партию гуманитарной помощи. А с начала процесса урегулирования наш Центр по примирению сторон доставил населению Сирии около трех тысяч тонн необходимых грузов.

Стук молотков прекращается лишь на время намаза. Детская площадка рядом с мечетью почти готова. Будет, где оставить детей, пока заняты взрослые, передает "ТВ Центр".

"Площадку мы обустраиваем на пожертвования верующих и меценатов. Закупили качели. Хватило на оплату рабочим. Государство могло бы профинансировать строительство площадки, но сейчас почти все средства идут на восстановление инфраструктуры", - рассказал глава администрации района Ялда Мухаммад Хамед.

Водопровод в этом районе Восточной Гуты частично уничтожен, частично - изношен. "Мы приступили к ремонту впервые после войны. Прорывы стараемся устранять быстро — на аварии выезжают мобильные бригады. Рабочих рук хватает, мастера возвращаются", - отметил инженер по водоснабжению района Ялда Юсеф Дип.

Остаётся проблема с материалами. Местная администрация - на прямой связи со столицей. В Дамаске обещали помочь и с трубами, и с техникой для ремонта. Сирийские власти понимают - люди должны возвращаться не на выжженную землю, а к себе домой. Так уже сделал Мухмуд со своими одиннадцатью детьми и двадцатью внуками. Большая семья бежала из Сирии шесть лет назад. В разгар войны.

"Когда я только подходил к дому, обрадовался, что он почти не пострадал. Но когда переступил порог, то даже сердце защемило. Все было разграблено. Ни мебели, ни техники, ни посуды. Даже двери вынесли", - рассказал Мухмуд Эль- Шхаби.

Мухмуд — профессиональный строитель. Ремонт для мужчины - такое же творчество, как приготовление кофе для его супруги. Мухмуд понимает - работы в разрушенных сирийских городах и сёлах - на годы вперёд.

Справляются всем миром - это действительно про тех, кто сейчас обустраивает свои жилища. У Халида был гараж. Машина несколько лет назад сгорела во время очередного артобстрела. Мужчина переоборудовал помещение в мастерскую. Теперь помогает соседям.

Лишь за последние сутки в свои дома вернулись около 500 мирных жителей по всей стране. Всего же, по оценкам российского Центра по приёму, размещению и распределению беженцев, только из-за границы в арабскую республику готовы приехать более миллиона 700 тысяч из числа тех, кто когда-то был вынужден бежать от войны.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.