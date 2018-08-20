Стали известны подробности крупного ДТП в центре Москвы

В Москве накануне в крупном ДТП были повреждены сразу 8 автомобилей. "Мерседес", в котором находились семеро человек, причем, один из них в багажнике, врезался на огромной скорости в такси. Жертв нет, но разлетевшись от удара, автомобили повредили несколько припаркованных машин. По уточненным данным, пострадали два человека.

Поворот из переулка на Большую Татарскую улицу – движение здесь всегда неспешное. Но на эксклюзивных кадрах с камер наблюдения видно, как на встречную полосу на бешеной скорости вылетает белый "Мерседес". Столкновение. И машина такси несколько раз вертится вокруг своей оси, принимая удары со всех сторон. Ну а немецкая иномарка врезается в припаркованные автомобили.

Про Кристину можно сказать "родилась в рубашке". Находясь всего в шаге от верной гибели, она первой прибежала на помощь упавшей знакомой. Видно, как из "Мерседеса" бодро выскакивают молодые люди. Пока одни прохожие оказывают первую помощь водителю такси, другие – окружают лихача. Свою вину человек, который представился Владиславом - хотя, судя по документам, его зовут Дмитрий - отрицает.

Навстречу прибывшему сотруднику ГИБДД водитель "Мерседеса" поднялся с огромным трудом. Пригодились и показания свидетелей. Среди очевидцев оказался и сотрудник охраны телеканала "ТВ Центр". Как выяснилось, все пассажиры в салон "Мерседеса" не поместились, и самого габаритного везли в багажнике – там же обнаружена бутылка крепкого алкоголя.

Вызволяли всем миром. Вскоре пассажира из багажника и водителя такси – у него повреждены шея и ребра - увезли на скорой. Другим участникам аварии госпитализация не понадобилась. Выбежавшие на улицы владельцы припаркованных машин пытались оценить размер ущерба. В общей сложности, в ДТП попали 8 автомобилей.

Автомобиль такси и "Мерседес" С-класса восстановлению не подлежат. Спустя полтора часа после происшествия автомобильное движение по Большой Татарской улице по-прежнему не восстановлено. Асфальт буквально усеян осколками, бамперами, другими крупными деталями. А проезжая часть перекрыта двумя автомобилями.

Как рассказали очевидцы, последняя поездка "Мерседеса" оказалась удивительно короткой – не больше 500 метров. Водитель и пассажиры, выехавшие из здания Москворецкого районного суда, были очень веселы. В социальной сети довольно быстро установили личность владельца машины – его зовут Дмитрий Шорохов. Сообщается, что на 19 августа за ним числились 27 штрафов.

Егор Киселёв, Георгий Бабаян, Олег Лапшов, "ТВ Центр".