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Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре

08:16
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В Анкаре рано утром в понедельник неизвестные обстреляли здание посольства США. Выстрелы были произведены из автомобиля. Предварительно, никто не пострадал. Пули попали в пост охраны.

Неизвестные обстреляли из автомобиля здание американского посольства в Анкаре. Предварительно, пострадавших нет, передает CNN Turk.

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (совпадает с московским). Из легкового автомобиля белого цвета были произведены несколько выстрелов по посольству. Пули попали в пост охраны и разбили окно.

На место происшествия уже прибыли наряды полиции. Стрелявшие скрылись, их ищут.

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