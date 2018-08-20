Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре

В Анкаре рано утром в понедельник неизвестные обстреляли здание посольства США. Выстрелы были произведены из автомобиля. Предварительно, никто не пострадал. Пули попали в пост охраны.

Неизвестные обстреляли из автомобиля здание американского посольства в Анкаре. Предварительно, пострадавших нет, передает CNN Turk.

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (совпадает с московским). Из легкового автомобиля белого цвета были произведены несколько выстрелов по посольству. Пули попали в пост охраны и разбили окно.

На место происшествия уже прибыли наряды полиции. Стрелявшие скрылись, их ищут.