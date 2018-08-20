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В Киеве объяснили "украинское предательство" США

08:32
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко ответил на обвинения США в предательстве Киева, поставляющего в Китай украинские двигатели. По его словам, американцы сами не покупают, но при этом критикуют компанию, которая без контрактов разорится.

В Верховной раде ответили на обвинения Вашингтона в предательстве, ситуацию прокомментировал лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Ранее издание The Washington Times сообщило, что украинская компания "Мотор Сич" поставляет двигатели для боевых самолетов в Китай. Эксперты назвали эту ситуацию "ударом в спину военно-морскому флоту США".

"Американцы критикуют нас за продажу авиадвигателей "Мотор Сич" для китайских истребителей. Но если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам - пусть сами покупают наши авиадвигатели", - написал Ляшко в Facebook.

Он добавил, что при этом Вашингтон критикует компанию, которая разорится без контрактов и не сможет предоставлять рабочие места.

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