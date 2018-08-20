Умер художник Виталий Волович

На 91-м году жизни скончался заслуженный художник РСФСР Виталий Волович. Он является обладателем Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Произведения Воловича хранятся, в частности, в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбургской городской думе сообщили о кончине заслуженного художника РСФСР, академика Российской академии художеств Виталия Воловича. Заявление цитирует "Газета.ру".

"Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-ом году жизни", - говорится в публикации.

Волович родился в Приморском крае в 1928 году, был обладателем Золотой медали Российской академии художеств за серию графических листов к трагедии Эсхила "Орестея". Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге. Кроме того, произведения Воловича представлены в Музее Гете в Веймаре, Моравской галерее в Брно, Национальной галерее в Праге, а также в многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки.