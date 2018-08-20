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В Харькове произошла стрельба возле здания горсовета, погиб полицейский

08:38
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Возле здания горсовета в Харькове произошла стрельба. В ночь на понедельник неизвестный мужчина открыл огонь в центре города, он ранил охранника и полицейского. Позже сотрудник правоохранительных органов скончался. Нападавшего обезвредили, его личность устанавливается.

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в центре Харькова. ЧП произошло в ночь на понедельник у здания городского совета.

Как говорится в сообщении на сайте нацполиции по региону, неизвестный мужчина выстрелил в охранника горсовета, после чего начал стрельбу по прибывшим полицейским. Они открыли ответный огонь и обезвредили злоумышленника.

Один из патрульных получил ранение. Он скончался в больнице. Охранник горсовета находится в тяжелом состоянии.

На месте стрельбы работают следователи и криминалисты. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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