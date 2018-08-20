Российские мобильные операторы отменяют внутренний роуминг

"Большая тройка" российских мобильных операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком") отменяет внутренний роуминг согласно требованиям ФАС. Ранее ведомством было заведено дело о нарушениях антимонопольного законодательства. Процесс полностью завершится до конца сентября 2018 года.

Согласно требованиям Федеральной антимонопольной службы, с 20 августа "большая тройка" мобильных операторов России отменяет внутренний роуминг. Об этом сообщает "МИР24".

Отмечается, что в 2017 году ФАС отметила необходимость ликвидировать наценки на тарифы для путешествующих внутри страны, однако тогда операторы лишь снизили стоимость исходящих телефонных звонков и SMS примерно в три-пять раз. При этом была введена плата за входящие в регионах пребывания. В итоге ФАС завела дело о нарушениях антимонопольного законодательства.

Ожидается, что внутрисетевой роуминг будет полностью отменен в России до конца сентября.

Ранее в ФАС сообщили, что штрафуют МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" за нарушения в связи с роумингом. Сумму штрафа определят до сентября 2018-го.

9 августа ФАС одобрила сделку по покупке "М.Видео" сети магазинов Media Markt. По словам представителя ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке.