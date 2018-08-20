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Один человек погиб и 17 спасены при пожаре на северо-востоке Москвы

08:49
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы. Еще 17 человек пожарным удалось спасти. Горела квартира на 9-ом этаже и балконы с 10-го по 12-й этажи.

В результате пожара в многоэтажном доме в столичном районе Лианозово погиб один человек, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу улица Илимская, дом 6. Возгорание началось в квартире на девятом этаже. Затем огонь перекинулся на балконы с 10-го по 12-й этажи. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

С верхних этажей были спасены 17 человек, в том числе трое детей. Одному ребенку потребовалась помощь медиков.

К тушению были привлечены 42 человека и 12 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован.

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