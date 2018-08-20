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СМИ сообщили о госпитализации королевы Таиланда

08:52
  • понедельник
  • 20 августа 2018

86-летнюю королеву Таиланда Сирикит госпитализировали с кашлем и температурой. У нее диагностировали грипп. Пока что королева остается в больнице, ее состояние улучшилось.

Как пишет газета The Nation, королеву Таиланда Сирикит госпитализировали с кашлем и температурой. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Газета ссылается на распространенное Бюро Королевского домохозяйства заявление. В нем уточняется, что у 86-летней королевы диагностировали грипп. В настоящее время состояние Сирикит улучшилось, однако ей все же посоветовали пока оставаться в больнице.

Ранее сообщалось, что российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко госпитализировали после боя 50-го турнира бойцовского клуба Akhmat с американцем Тони Джонсоном. Врачи зафиксировали у россиянина гематомы и ушибы.

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Королева Таиланда Сирикит (слева)
Королева Таиланда Сирикит (слева)
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