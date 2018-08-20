Собянин пообещал расширить московское метро до размеров нью-йоркского

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный метрополитен после реализации всех проектов по расширению по своим размерам будет сопоставим с подземкой Нью-Йорка. Протяженность наземных и подземных линий метро вырастет в три раза - до одной тысячи километров вместо 294.

Протяженность линий московского метро достигнет одной тысячи километров и сравняется с длиной нью-йоркской подземки.

"Метро наземное и подземное увеличится в три раза - мы имели 294 километра, а будем иметь тысячу километров. Ровно столько, сколько в Нью-Йорке", - сообщил в интервью журналу "Эксперт" мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин также рассказал о строительстве Московских центральных диаметров.

"Чтобы сегодня жителю области проехать из одного края города в другой на общественном транспорте, во-первых, надо до него еще добраться, а во-вторых - это два с лишним часа. Мы сейчас реализуем проекты Московских центральных диаметров, по сути дела наземного метро. По центральному диаметру, чтобы проехать из конца в конец города, нужно минут сорок-пятьдесят. Совсем другая история. Она комфортная", - сказал Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что власти города не планируют делать въезд автотранспорта в центр города платным.

"У нас загружены одновременно и очень плотно и центр города, и МКАД, и "Трешка" (Третье транспортное кольцо). Решить эту проблему можно с помощью платного въезда. Но мы не собираемся так делать. Я считаю, что не исчерпаны другие возможности. Например, строительство хордовых трасс: Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады", - сказал Собянин.