В торговом центре в Твери произошел пожар

В Твери горит часть здания торгового центра. Огнем охвачена площадь в 250 квадратных метров. На месте работают пожарные, идет ликвидация открытого горения. Предварительной причиной ЧП называют замыкание электропроводки.

В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о пожаре в торговом центре в Твери. Заявление пресс-службы ведомства цитирует ТАСС.

"Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, из них огнем охвачено 250 квадратных метров. Объявлена ликвидация открытого горения, работы продолжаются", - рассказали в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.