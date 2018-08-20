В торговом центре в Твери произошел пожар

В Твери горит часть здания торгового центра. Огнем охвачена площадь в 250 квадратных метров. На месте работают пожарные, идет ликвидация открытого горения. Предварительной причиной ЧП называют замыкание электропроводки.
В региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о пожаре в торговом центре в Твери. Заявление пресс-службы ведомства цитирует ТАСС.
"Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, из них огнем охвачено 250 квадратных метров. Объявлена ликвидация открытого горения, работы продолжаются", - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
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