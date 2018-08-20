В России считают дело Бутиной надуманным и накрученным

В Москве возмущены неприемлемыми условиями содержания Марии Бутиной, которую власти США удерживают в тюрьме в Александрии. Причём, на каком основании россиянку без предупреждения этапировали туда из Вашингтона, до сих пор не ясно. В американском Совете по правам человека грубые нарушения замалчивают.

Условия содержания Марии Бутиной в тюрьме города Александрия, куда власти США этапировали ее в минувшую пятницу, по словам российских дипломатов, унизительные. У Марии забрали все личные вещи. От кроссовок и книг до средств гигиены. Заставили полностью раздеться для досмотра. 12 часов Бутина провела без пищи и сна - сейчас она в одиночной камере. Совет по правам человека при президенте России направил в Вашингтон ноту с требованием прекратить издевательства, передает "ТВ Центр".

Но американские коллеги пока молчат. Бутину арестовали в июле. И предъявили обвинение в незаконной деятельности в пользу другого государства, конечно, России. Девушке грозит 15 лет лишения свободы. Россиянка все отрицает. История с явно надуманными обвинениями, как и с переводом в новую тюрьму, все больше напоминает плохой детектив. Марию этапировали, не уведомив адвокатов. Попасть к ней удалось пока только российским дипломатам. Увидев, в каких условиях содержат Бутину, они заявили протест.

"У нас все больше вопросов к американскому правосудию. Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций", - указали в ведомстве.

Дипломаты называют такое отношение к Бутиной попыткой американского правосудия оказать на нее психологическое давление. А бывший глава миссии в Вашингтоне Сергей Кисляк сказал, что преследование Марии и вовсе говорит о падении политической культуры в США. Впрочем, на эти оценки и призывы сохранять хоть какую-то объективность в Вашингтоне не обращают внимания.

Администрация Трампа, как и сам президент, заняты другими разбирательствами. С прокурорами и журналистами, которые продолжают расследовать дело о якобы вмешательстве России в американские выборы. NYT опубликовала статью, в которой назвала "крысой" юридического консультанта Белого Дома Дона Макгана. Накануне его допрашивал спецпрокурор Роберт Мюллер по делу о мнимом сговоре Трампа с Москвой. Но, очевидно, безрезультатно. Разгневанный президент, написал в "Твиттере", что его подчиненного травят незаслуженно. А Мюллер охотится на ведьм и превзошел в этом даже идеолога американского антикоммунизма - Джозефа Маккарти.

Термин маккартизм появился в середине прошлого века. Когда в США началось преследование и репрессии всех, кого подозревали в симпатиях к коммунизму или в антиамериканских настроениях. Его жертвами оказались и Альберт Эйнштейн и Пол Робсон и еще десятки тысяч граждан США. Трамп, обвиняя Мюллера в маккартизме, возможно, и погорячился. Но тот факт, что никаких доказательств вмешательства России в выборы, так и не найдено, накануне подтвердил комитет Сената по разведке.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".