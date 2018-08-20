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В КНДР встретятся семьи, разлученные Корейской войной

12:08
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В КНДР в понедельник пройдёт первая за три года встреча семей, разлучённых Корейской войной. После обострения отношений Пхеньян и Сеул прервали контакты по этой линии. И договориться об их возобновлении удалось лишь недавно.

В Северной Корее 20 августа пройдет встреча семей, разделенных Корейской войной. Местом проведения акции выбрана живописная курортная зона "Кымгансан". Её также называют "Алмазные горы". Из Южной Кореи этим утром туда направилась группа в составе 89 человек. Многие не видели своих родственников больше полувека, передает "ТВ Центр".

В КНДР они проведут несколько дней. После чего вернутся на родину. Ещё одна такая встреча пройдёт в конце недели. По данным южнокорейских властей, в результате давнего конфликта связь с родными потеряли около 66 тысяч граждан республики.

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Встреча семей, разлученные Корейской войной в КНДР
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