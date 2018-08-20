В Раде ответили на идею прекратить транспортное сообщение с Россией

Очередной разлад среди политической элиты на Украине. В Верховной Раде ответили на скандальную инициативу Министерства инфраструктуры о прекращении транспортного сообщения с Россией.

В своем желании больней уколоть Россию Украина, кажется, готова дойти до абсурда. Сначала в правительстве заявили об отмене железнодорожного сообщения между двумя странами - решение, мягко сказать, непопулярное среди народа. Сейчас хотят запретить и автобусное, передает "ТВ Центр".

"Мы свои предложения подготовили и направили. Сейчас ждем реакцию. Мы будем всячески отстаивать, что в Россию ездить нечего! Россия вернется к своим логическим истокам - болотам и медведям", - отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Что при этом делать сотням тысяч украинцев, которые уехали на заработки в Россию, Министерство инфраструктуры не уточнило. А, по неофициальной статистике, трудовых мигрантов из Незалежной в нашей стране миллионы. Налоги, кстати, они платят как раз в казну Украины.

Идея не только экономически невыгодная, но и, мягко говоря, странная. По мнению украинских политологов, такое решение просто "добьет" страну, чья экономика до сих пор держится на плаву только за счет работающих за границей. При этом сами чиновники высшего украинского эшелона следовать своим же запретам явно не спешат.

"У этого борца за свободу жена продает платья в Россию, а мы должны застрелиться и не иметь возможность поехать, хотя ездят туда 280 тысяч, как они сами сказали, в месяц. А его жена может продавать" – говорит депутат Рады Вадим Рабинович.

Если транспортное сообщение прекратят, то Украина окажется полностью отрезанной от мировой экономики. Денег в стране нет - о чем уже давно заявляет правительство. При этом в Европейский суд по правам человека поступило огромное количество заявлений от жителей Донецкой и Луганской областей. Речь идет, в первую очередь, о возмещении материального ущерба.

Компенсировать убытки смогут только международные донорские организации. При этом, затеяв торговлю авиадвигателей с Китаем, Украина умудрилась взбесить своих покровителей из Соединенных Штатов. Советник комитета Сената по международным отношениям Уильям Триплетт назвал такой альянс чуть ли не ударом в спину Америки. На критику ответил лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели! Нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, в итоге, альтернатива для "Мотор Сич" одна - банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев", - сказал он.

В итоге страдают простые украинцы. Чиновники же в пылу истерии явно предпочитают заниматься чем угодно, лишь бы не решать внутренние проблемы.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".