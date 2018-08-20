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Во Владивостоке стартовали соревнования по морской робототехнике

12:23
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Узнать тайны морских глубин и определить лучшие разработки подводных аппаратов. В Приморской столице проходит первый этап всероссийских соревнований по морской робототехнике. 20 команд - представители силовых ведомств, разработчиков и производителей. В Амурском заливе они соревнуются в управлении морскими беспилотниками. Победители будут рекомендованы Министерству обороны страны.

Изображение со дна Амурского залива на экран операторам передает подводный робот. Команда МЧС России - одна из 20 принимающих участие в соревнованиях по морской робототехнике. Здесь и совсем небольшие аппараты, и конструкции под 70 килограммов. Например, разработка ученых из Москвы может заменить целый водолазный комплекс. Погружается на глубину до 600 метров. И там под толщей воды способна искать объекты с помощью камеры и многолучевого эхолота, а манипулятором перерезает кабельные линии и поднимает предметы, передает "ТВ Центр".

Без таких разработок подводной робототехники современный флот России уже не обходится. Все серьезные операции по спасению или поиску затонувших объектов все чаще выполняют с помощью роботов.

Одни аппараты погружают с берега, другие при помощи крана опускают с борта судна. На глубине до 10 метров для подводных аппаратов подготовили целую полосу препятствий.

Управляют подводным роботом с помощью джойстика. На дне Амурского залива аппараты ищут цели, Осматривают объекты и поднимают их на берег. На выполнение задания - полчаса.

Все это роботы делать умеют. Но карту с точными координатами участники получают непосредственно перед погружением. "Управлять им довольно сложно. Потому что под водой же ничего не видно", - рассказал участник соревнований "Аквороботех – 2018" Александр Абдулов.   

Команды всех силовых структур России и разработчики подводной робототехники будут соревноваться в течение недели. Затем свои подводные аппараты представят студенты российских вузов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
Соревнования по морской робототехнике
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