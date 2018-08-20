Во Владивостоке стартовали соревнования по морской робототехнике

Узнать тайны морских глубин и определить лучшие разработки подводных аппаратов. В Приморской столице проходит первый этап всероссийских соревнований по морской робототехнике. 20 команд - представители силовых ведомств, разработчиков и производителей. В Амурском заливе они соревнуются в управлении морскими беспилотниками. Победители будут рекомендованы Министерству обороны страны.

Изображение со дна Амурского залива на экран операторам передает подводный робот. Команда МЧС России - одна из 20 принимающих участие в соревнованиях по морской робототехнике. Здесь и совсем небольшие аппараты, и конструкции под 70 килограммов. Например, разработка ученых из Москвы может заменить целый водолазный комплекс. Погружается на глубину до 600 метров. И там под толщей воды способна искать объекты с помощью камеры и многолучевого эхолота, а манипулятором перерезает кабельные линии и поднимает предметы, передает "ТВ Центр".

Без таких разработок подводной робототехники современный флот России уже не обходится. Все серьезные операции по спасению или поиску затонувших объектов все чаще выполняют с помощью роботов.

Одни аппараты погружают с берега, другие при помощи крана опускают с борта судна. На глубине до 10 метров для подводных аппаратов подготовили целую полосу препятствий.

Управляют подводным роботом с помощью джойстика. На дне Амурского залива аппараты ищут цели, Осматривают объекты и поднимают их на берег. На выполнение задания - полчаса.

Все это роботы делать умеют. Но карту с точными координатами участники получают непосредственно перед погружением. "Управлять им довольно сложно. Потому что под водой же ничего не видно", - рассказал участник соревнований "Аквороботех – 2018" Александр Абдулов.

Команды всех силовых структур России и разработчики подводной робототехники будут соревноваться в течение недели. Затем свои подводные аппараты представят студенты российских вузов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.