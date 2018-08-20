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В России зафиксировали сокращение количества смертей от отравления алкоголем

09:31
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Роспотребнадзор представил статистику отравлений алкоголем в России. С момента приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями количество смертей снизилось на 20 процентов с 8283 до 6789 случаев.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили об изменившейся статистике отравлений алкоголем в России после приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями. Публикацию ведомства цитирует "Коммерсант".

"С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20 процентов количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем", - отметили в Роспотребнадзоре.

Особое внимание в отчете уделено ситуации с новогодними праздниками в стране. Так, в начале января 2018-го количество отравлений сократилось в 3,7 раза до 677 случаев по сравнению с двумя с половиной тысячами случаев в 2016 году. При этом число летальных исходов снизилось в 14 раз -  с 641 случая в 2016 году до 46 в 2018-м.

20 августа на территории России установили единые минимальные цены на "слабую" (37 градусов) и "крепкую" (40 градусов) водку на уровне 205 рублей за 0,5 литра. Документ был зарегистрирован Минюстом в июле, теперь же вступил в силу приказ Минфина.

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