В России зафиксировали сокращение количества смертей от отравления алкоголем

Роспотребнадзор представил статистику отравлений алкоголем в России. С момента приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями количество смертей снизилось на 20 процентов с 8283 до 6789 случаев.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщили об изменившейся статистике отравлений алкоголем в России после приостановки розничной торговли спиртосодержащими жидкостями. Публикацию ведомства цитирует "Коммерсант".

"С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20 процентов количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем", - отметили в Роспотребнадзоре.

Особое внимание в отчете уделено ситуации с новогодними праздниками в стране. Так, в начале января 2018-го количество отравлений сократилось в 3,7 раза до 677 случаев по сравнению с двумя с половиной тысячами случаев в 2016 году. При этом число летальных исходов снизилось в 14 раз - с 641 случая в 2016 году до 46 в 2018-м.

20 августа на территории России установили единые минимальные цены на "слабую" (37 градусов) и "крепкую" (40 градусов) водку на уровне 205 рублей за 0,5 литра. Документ был зарегистрирован Минюстом в июле, теперь же вступил в силу приказ Минфина.