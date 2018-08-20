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В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции

09:56
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейских в Каталонии. Инцидент произошел в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в Барселоне. Подозреваемый, предположительно, выходец из Алжира, вошел в здание полицейского участка и прокричал лозунг во славу Аллаха. Он был ликвидирован.

Полиция Каталонии ликвидировала вооруженного ножом мужчину, который попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник утром в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Как говорится в сообщении местной полиции, мужчина зашел в отделение полиции "с целью атаковать сотрудников". По версии испанских СМИ, подозреваемый - выходец из Алжира. Предположительно, в участке он прокричал лозунг во славу Аллаха.

В августе прошлого года Испания пережила серию терактов. 17 августа 2017 года фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе. Жертвами атак стали 16 человек, еще 137 человек пострадали.

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