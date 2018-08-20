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Пострадавшим от паводка в Забайкалье выплатили почти 240 млн рублей

09:53
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Пострадавшим от июльского паводка жителям Забайкалья из федерального бюджета выплатили компенсаций на общую сумму в 238 миллионов рублей. Так, 2119 человек уже получили по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Выплаты продолжают осуществляться.

Пострадавшим от июльского паводка жителям Забайкалья выплатили в общей сложности 238 миллионов рублей компенсации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Из федерального бюджета получены средства в размере 238 млн рублей. На сегодняшний день 2119 человек уже получили выплаты по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи", - отмечается в сообщении.

Там также подчеркивается, что 1524 человека, которые утратили предметы первой необходимости и часть имущества, получили по 50 тысяч рублей. Также по 100 тысяч выплатили 985 гражданам, полностью утратившим имуществом из-за действий стихии.

Как заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко, выплаты пострадавшим продолжают осуществляться.

18 июля президент России Владимир Путин потребовал от правительства ускорить работы по восстановлению инфраструктуры Забайкалья после паводка. В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств оперативно оценить ущерб и выплатить компенсации.

Больше месяца в Забайкалье почти ежедневно шли сильные дожди. 63 населенных пункта попали в зону подтопления, которое затронуло в итоге около двух тысяч участков. Согласном предварительной оценке, общий ущерб превысил миллиард рублей.

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