Десять человек погибли в результате нового землетрясения в Индонезии

В Индонезии на острове Ломбок произошло очередное землетрясение магнитудой 6,9. Погибли десять человек, 24 пострадали. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что часть населения уже была эвакуирована после мощных землетрясений в начале августа.

Десять человек погибли в результате очередного землетрясения на индонезийском острове Ломбок, передает ТАСС.

Кроме того, пострадали 24 человека, разрушен 151 дом. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что часть населения уже была эвакуирована после мощных землетрясений, которые произошли ранее.

"Люди погибли либо в результате обрушения зданий, либо от сердечных приступов, вызванных шоком от землетрясения", - рассказали спасатели.

Серия землетрясений произошла на индонезийском острове Ломбок в начале августа. Погибли около 500 человек, пострадали порядка 1,5 тысячи. Разрушены более 67 тысяч домов, эвакуированы 387 тысяч жителей.

Люди испытывают нехватку медикаментов, воды и продовольствия. На острове на две недели продлен режим ЧС. По предварительным данным, экономический ущерб оценивается в 348 миллионов долларов.