В центре Москвы 26 августа перекроют несколько улиц

В Москве в связи с проведением полумарафона 26 августа перекроют участок дороги от Лужнецкой до Космодамианской набережной. Ограничения будут действовать с 7:00 до 13:30. В полумарафоне ожидается участие семи тысяч человек.

В связи с проведением полумарафона 26 августа в центре столицы для автомобилистов окажутся недоступны несколько улиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, с 7:00 до 13:30 будут перекрыты Лужнецкая, Новодевичья, Пречистенская, Москворецкая, Дербеневская, Софийская и Кремлевская набережные, улицы Лужники, Ленивка, Раушская и Болотная, а также Крымский, Большой Устьинский и Шлюзовой мосты и Фалеевский переулок.

В полумарафоне ожидается участие семи тысяч человек, которые пробегут мимо Российской академии наук, стрелки Болотного острова, высотки на Котельнической набережной, собора Василия Блаженного и храма Христа Спасителя.

Стартовый городок, камеры хранения и раздевалки для участников начнут работать с 07:30. Старт самого забега намечен на 09:10.