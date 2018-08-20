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Главный архитектор Москвы предложил убрать в городе заборы и видеокамеры

10:48
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что столице следует избавиться от заборов и видеокамер. Исключение, по его словам, стоит сделать только для режимных объектов.

В Москве следует убрать заборы и видеокамеры, кроме установленных на режимных объектах. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает ТАСС.

"На территории Москвы желательно избавиться от видеокамер и заборов. В особенности это касается парков и жилых комплексов. Столичная инфраструктура должна быть максимально открытой и дружелюбной", - подчеркнул Кузнецов, добавив, что исключение имеет смысл сделать для специальных объектов.

Вместе с тем архитектор обратил внимание, что парк "Зарядье" "только выиграл" от того, что при его строительстве сразу приняли решение не использовать на территории заборы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный метрополитен после реализации всех проектов по расширению по своим размерам будет сопоставим с подземкой Нью-Йорка. Протяженность наземных и подземных линий метро вырастет в три раза - до одной тысячи километров вместо 294.

19 августа Собянин пригласил жителей города на выставку "Находки моей улицы", где собраны исторические предметы, найденные в ходе благоустройства улиц.

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