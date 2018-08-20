Число пострадавших в ДТП в Дагестане возросло до 20 человек

20 человек пострадали в крупном ДТП в Дагестане. Авария произошла по вине водителя легковушки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

В Дагестане число пострадавших в ДТП возросло до 20 человек, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Согласно данным медиков, один человек находится в реанимации, он без сознания.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, среди которых пятеро детей. Авария произошла в поселке Ачи-су Карабудахкентского района. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 28 человек и 8 единиц техники.

По предварительным данным, ДТП случилось по вине водителя Kia, который выехал на встречную полосу. Он столкнулся с "Газелью", после чего произошло столкновение еще с тремя автомобилями.