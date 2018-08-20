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Россия может начать поставки С-400 Индии в 2020 году

11:12
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев считает реальным начало поставок С-400 Индии в 2020 году. В октябре 2016 года о соответствующих поставках договорились Владимир Путин и Нарендра Моди.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал ориентировочную дату начала поставок в Индию ракетных систем С-400. Его слова приводит РИА "Новости".

"Если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны", - сообщил Шугаев.

О поставках ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились в октябре 2016 года. 

7 июня стало известно, что Турция отказалась разорвать контракт с Россией на покупку ЗРК C-400, чего ранее требовали Соединенные Штаты. В Анкаре считают эти комплексы важными для страны, так как ей необходимо обеспечивать защиту своих территорий в случае ухудшения отношений с Ираном.

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