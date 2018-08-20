Опрос: большинство россиян верят в теорию заговора

Две трети россиян верят в существование группы, которая хочет переписать российскую историю. Почти столько же убеждены в существовании организации, целью которой является разрушение духовных ценностей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Две трети россиян (66%) считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю и подменить исторические факты, чтобы навредить России. Как показал опрос ВЦИОМ, посвященный теории заговора против России, среди людей старшего поколения эта доля выше - по 72%.

Четверть опрошенных (26%) полагают, что такой группы лиц не существует. "Чаще такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%), утверждая, что если отдельные историки и пересматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины", - говорится в пресс-релизе центра.

Большинство россиян (63%) также верят в существование неизвестной организации, которая стремится разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Выше эта доля среди 45-59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%). Обратного мнения придерживается четверть россиян (24%), говоря, что никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений нет.

Опрос был проведен 29-30 мая. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью (2000 респондентов).