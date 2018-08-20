В России началась масштабная проверка боеготовности

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о начавшейся в стране по решению Владимира Путина проверке боеготовности. На восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 специальных учений. В проверках участвуют органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, а также Дальней и Военно-транспортной авиации.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начавшейся проверке боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального и Восточного военных округов, а также дальней и военно-транспортной авиации. Его слова приводит ТАСС.

"Сегодня с 5:00 по Москве в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - заявил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что комплекс из 16 специальных учений проводится на восточном театре военных действий.

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