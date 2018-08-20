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На Ставрополье после смертельного ДТП задержали водителя автобуса

12:11
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Водитель автобуса Setra, столкнувшегося с зерновозом на трассе "Кавказ" в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа, задержан. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД.

Водитель пассажирского автобуса Setra, который в воскресенье попал в аварию в Ставропольском крае, задержан.

Как говорится в сообщении на сайте краевого главка МВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

ДТП произошло рано утром 19 августа между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района. Водитель автобуса, в котором находились 40 человек, допустил столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар. Два человека погибли, девять пострадали и находятся в больнице.

 

Следственный комитет по региону ранее начал доследственную проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья пассажиров. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на МВД, у задержанного водителя двойное гражданство - России и Грузии.

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