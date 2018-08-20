Под Челябинском двухлетняя девочка погибла в пожаре, спасая отца

В Челябинской области двухлетняя девочка игралась со спичками и устроила пожар в доме. Когда разгорелся огонь она вспомнила, что в доме находится отец и побежала его спасать. Они погибли.

Двухлетняя девочка и ее отец погибли на пожаре в частном доме в Челябинской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в поселке Старое Муслюмово Кунашакского района, где многодетная семья - родители и четверо детей (полутора, двух, пяти и шести лет) – снимали дом. В субботу, 18 августа, мать ушла на работу на птицефабрику, 29-летний отец отдыхал дома, а трое детей остались без присмотра. Четвертый малыш был у бабушки.

Двухлетняя девочка воспользовалась отсутствием внимания взрослых, взяла спички и устроила пожар в доме. Когда разгорелся огонь, дети выбежали на улицу, но виновница пожара вспомнила, что в доме остался папа и побежала его спасать. К прибытию пожарных дом уже сгорел, а находящиеся в нем люди погибли.

"По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения детьми с огнем, когда отец спал", - рассказали в следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Семья, в которой произошла трагедия, считалась благополучной.