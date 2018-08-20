ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обрушении здания бывшего завода на Сахалине погибли три человека

12:18
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В воскресенье, 19 августа, в городе Поронайске Сахалинской области во время демонтажа, который проводили 10 рабочих из Киргизии, обрушилось здание бывшего бумажного завода. Погибли 3 человека, еще 5 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

В городе Поронайске Сахалинской области 19 августа во время демонтажных работ обрушилось здание бывшего бумажного завода, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

"Найдено тело третьего погибшего, сейчас тело извлекают из-под завалов", - рассказали в ведомстве. 

Пять человек пострадали. Демонтаж проводили десять рабочих из Киргизии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.

Областная прокуратура в ближайшее время даст оценку соблюдения требований законодательства при выполнении работ.

Читайте также:
Главное сегодня
Спасатели МЧС
Спасатели МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение