При обрушении здания бывшего завода на Сахалине погибли три человека

В воскресенье, 19 августа, в городе Поронайске Сахалинской области во время демонтажа, который проводили 10 рабочих из Киргизии, обрушилось здание бывшего бумажного завода. Погибли 3 человека, еще 5 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

В городе Поронайске Сахалинской области 19 августа во время демонтажных работ обрушилось здание бывшего бумажного завода, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

"Найдено тело третьего погибшего, сейчас тело извлекают из-под завалов", - рассказали в ведомстве.

Пять человек пострадали. Демонтаж проводили десять рабочих из Киргизии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.

Областная прокуратура в ближайшее время даст оценку соблюдения требований законодательства при выполнении работ.