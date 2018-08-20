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Больница им. Виноградова проведет медицинские встречи во дворах

15:45
  • понедельник
  • 20 августа 2018

В Юго-Западном округе в этом месяце достаточно выйти на улицу, чтобы позаботиться о своём здоровье. Речь не о прогулке на свежем воздухе, а о встрече с докторами. Больница имени Виноградова сейчас проводит акцию "Медицинские встречи в московских двориках". На специально организованных пунктах можно получить консультации кардиолога, невролога, других специалистов, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови.

На первый взгляд - обычный прием у терапевта. Тут измеряют давление, берут анализ крови на сахар и интересуются общим самочувствием. Правда, все процедуры - на свежем воздухе, прямо в шатрах специальной выездной больницы.  Здесь нет никаких "у нас исключительно по записи" или "мне только спросить", - время найдется на каждого.

Особенно, если давно хотел пройти всех врачей, но находились какие-то отговорки. С собой - никаких медицинских карт, только паспорт - и можно записываться на прием.

Если же требуется более серьезная  консультация, в помощь пациентам - новейшие технологии - телемедицина. Садишься перед компьютером, надеваешь наушники и рассказываешь врачу о своих недугах. Доктор при этом находится в больнице и либо сразу выписывает рецепт, либо назначает дополнительное обследование. Такое виртуальное общение в больнице имени Виноградова уже вполне обычная процедура.

Сориентироваться помогают и волонтеры - еще одно нововведение больницы имени Виноградова. Проведут по врачам и проконсультируют по поводу процедур. Удобно для тех, кому посещать поликлинику затруднительно. Все максимально удобно.

Подобные "выездные" консультации врачей больницы имени Виноградова проводятся во многих столичных скверах и парках. Столичная медицина в буквальном смысле становится ближе.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
Акция "Медицинские встречи в московских двориках"
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