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В МВД предложили легализовать освободившихся из колоний лиц без гражданства

13:02
  • понедельник
  • 20 августа 2018

МВД предлагает на год выдавать специальные удостоверения освободившимся из тюрем и колоний лицам без гражданства. С помощью этого документа человек получит возможность устраиваться на работу и получать медицинскую помощь. В дальнейшем может рассматриваться вопрос о разрешении на временное проживание.

Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова рассказала о предложении ведомства выдавать освободившимся из мест заключения лицам без гражданства особые удостоверения. Ее слова приводит "Интерфакс".

"Это зачастую происходит с гражданами Узбекистана - с такими гражданами нам надо работу проводить. На сегодняшний день нами подготовлен законопроект, который позволит документировать этих лиц документом, удостоверяющим личность", - рассказала Казакова.

Отмечается, что речь идет о случаях, когда человек отправляется в тюрьму или колонию с заграничным паспортом, но при освобождении уже является лицом без гражданства. Согласно инициативе МВД, попавшим в такую ситуацию людям предлагается на год выдавать удостоверение личности с возможностью продления.

С помощью этого документа человек получит возможность устраиваться на работу и получать медицинскую помощь. В дальнейшем может рассматриваться вопрос о разрешении на временное проживание.

Ранее сообщалось, что МВД прорабатывает изменения в законодательстве, которые упростят процедуру получения гражданства России для иностранных специалистов. Также готовятся проекты, упрощающие получение гражданства для прибывших по программе переселения соотечественников.

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